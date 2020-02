Avellino, 2.311 firme raccolte per le scuole plastic free (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – scuole plastic free sono 2.311 le firme raccolte da Ossigeno Young, la sezione giovani dell’Associazione presieduta da Luca Cipriano. La petizione era stata lanciata poco prima di Natale e in questi due mesi si è proceduto alla raccolta delle adesioni in alcune scuole del capoluogo irpino. Obiettivo della petizione è chiedere all’Amministrazione Provinciale di Avellino di rendere gli Istituti Superiori irpini liberi dalla plastica, adottando misure concrete: distributori automatici eco-sostenibili; eliminazione, dove possibile, della plastica; fornitura agli studenti di borracce per le bevande. Soddisfatto Antonio Dello Iaco che, insieme a Benedetta De Maio, coordina Ossigeno Young: «È un ottimo risultato. In poco tempo siamo riusciti a sfondare il muro delle 2.000 firme. È questa l’evidenza che c’è una chiara presa di coscienza dei giovani studenti ... anteprima24

