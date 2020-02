Australia: appello da 274 studiosi di clima, incendi e meteo per ridurre le emissioni (Di lunedì 3 febbraio 2020) appello da 274 studiosi di clima, incendi e meteo: gli esperti hanno scritto una lettera aperta ai responsabili politici Australiani, chiedendo una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. “Questa lettera è il prodotto della disperazione dal momento che gli scienziati hanno assistito allo svolgersi di una stagione di incendi letale. Gli scienziati hanno avvertito i politici per decenni che i cambiamenti climatici avrebbero aggravato il rischio di incendi in Australia, eppure quegli avvertimenti sono stati ignorati,” spiega la scienziata del clima dell’Australian National University Nerilie Abram. La lettera avverte che le ondate di calore sulla terra e negli oceani stanno diventando più lunghe, più calde e più frequenti: l’incremento del rischio di incendi è solo una parte di un’equazione letale. Altre conseguenze potrebbero minacciare la ... meteoweb.eu

