Atterrano gli italiani provenienti dalla Cina, ma non tutti sono partiti (Di lunedì 3 febbraio 2020) 56 italiani sono stati imbarcati sull’aereo atterrato a Pratica di Mare. In dieci hanno deciso di restare. I nostri connazionali resteranno in quarantena alla Cecchignola. È atterrato pochi minuti dopo le 11 l’aereo che conteneva i primi italiani fatti rimpatriare dalla Cina. Ad accogliere il velivolo è stato l’aeroporto militare di Pratica di Mare. Così … L'articolo Atterrano gli italiani provenienti dalla Cina, ma non tutti sono partiti proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

repubblica : Coronavirus, 361 morti. Crollano le borse cinesi. Oggi atterrano gli italiani: uno rimasto a terra, aveva la febbre… - stscholasticas : RT @repubblica: Coronavirus, 361 morti. Crollano le borse cinesi. Oggi atterrano gli italiani: uno rimasto a terra, aveva la febbre [aggior… - Orazio83228035 : Coronavirus, 361 morti. Crollano le borse cinesi. Oggi atterrano gli italiani: uno rimasto a terra, aveva la febbre -