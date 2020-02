Attacco terroristico a Londra, poliziotto entra nel bar: “Tutti fuori”. Ma la cameriera si oppone: “Cosa? I clienti stanno mangiando” (Di lunedì 3 febbraio 2020) La scena, surreale, era stata descritta ieri dai media inglesi. E il video sta rimbalzando sui social nelle ultime ore. Pochi minuti dopo l’Attacco terroristico a Stretham, a Londra, rivendicato dall’Isis, in cui tre persone sono state ferite da un uomo, poi ucciso dalla polizia, un agente è entrato in un bar vicino al luogo dell’attentato, ordinando alle persone di uscire. “Bisogna evacuare il locale, c’è stato un incidente terroristico qui fuori”. “Cosa? I clienti hanno appena iniziato a mangiare, dateci trenta minuti” è stata la replica di una dipendente della caffetteria. A quel punto il poliziotto ha ribadito l’ordine, aggiungendo un elemento: “Un uomo è appena stato colpito e probabilmente indossa un giubbotto esplosivo”. Da notare che, alle sue spalle, c’è un collega con passamontagna e mitra in ... ilfattoquotidiano

