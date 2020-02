Astronomia: il telescopio Spitzer va in pensione, “ci ha insegnato molto sull’universo” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ha osservato la nascita di stelle e pianeti quando l’universo era ancora molto giovane, e ora, dopo 17 anni di intenso lavoro, il telescopio Spitzer della NASA va in pensione, lasciando un’eredità significativa, con immagini e dati che ancora per anni terranno impegnati astronomi e astrofisici. “Spitzer ci ha insegnato molto sull’universo, aiutandoci a comprendere le nostre origini“, ha spiegato Thomas Zurbuchen, uno dei responsabili del telescopio spaziale. “Il suo impatto scientifico si estenderà certamente ben oltre la conclusione della missione“. Lanciato nel 2003, il telescopio ha studiato i dintorni del Sistema Solare ma anche l’universo profondo: ha osservato la cometa Tempel 1, ma ha anche scoperto il più grande anello che circonda Saturno. E’ stato tra i primi a studiare pianeti esterni al Sistema Solare, contribuendo ... meteoweb.eu

