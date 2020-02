Arrivano le Macchinette “Mangia Plastica” Anche in Italia, in Cambio Bonus per Autobus e Ingressi al Teatro (Di lunedì 3 febbraio 2020) La salvaguardia dell’ambiente è ormai diventata una missione importante per tante città, dopo Roma Anche Genova diventa promotrice di una bella iniziativa introducendo le cosiddette Macchinette “mangia plastica” per stimolare il cittadino fare bene, tale iniziativa avrà un incentivo in più per tutti coloro che conferiranno la plastica nell’apposita macchinetta in Cambio avranno biglietti per la metro, per gli Autobus gratuiti un veloce proprio Bonus per tutti i cittadini che contribueranno alla salute dell’ambiente, Bonus che andranno dai servizi pubblici a biglietti per il teatro. Grazie al Decreto Clima diventato legge il mese scorso si assicurerà che tutti i comuni possano avere le cosiddette Macchinette “mangia plastica” e controllare che la gestione della plastica avvenga nella maniera più corretta possibile. Nel processo sono coinvolte ... youreduaction

