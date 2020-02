Arriva persino un master in "medicina islamica" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Emanuela Carucci Sarà un corso di formazione per medici, odontoiatri e infermieri. È già sulla piattaforma di un'università telematica Pare sia il primo in Italia. Si tratta di un master universitario in "medicina islamica" ed è rivolto al personale medico, ma non solo, basta avere anche una laurea triennale in scienze infermieristiche o in odontoiatria. Il corso di studi è sulla piattaforma di un'università telematica e si tratta di un corso di primo livello. "Il master mira a dotare gli operatori sanitari degli strumenti tecnici e pratici necessari a trattare e gestire pazienti di fede islamica, secondo i principi e le peculiarità che distinguono la medicina islamica dalle altre tipologie di pratica medica. Sempre di più, infatti, il medico occidentale si trova ad affrontare richieste di salute provenienti da pazienti musulmani. Non essendo adeguatamente formato e ... ilgiornale

foggylady : RT @AngeloTani: @eziomauro La scalata,dello #sciacallo Il rottamatore della vecchia guardia,arriva al vertice “per caso” nel 2012 (‘quando… - RobertoLocate14 : RT @AngeloTani: @eziomauro La scalata,dello #sciacallo Il rottamatore della vecchia guardia,arriva al vertice “per caso” nel 2012 (‘quando… - AngeloTani : @eziomauro La scalata,dello #sciacallo Il rottamatore della vecchia guardia,arriva al vertice “per caso” nel 2012… -