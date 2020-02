Arriva il treno coronavirus a Milano | “Lavato le mani prima di salire?”

Hyperloop Arriva in Italia - il treno supersonico potrà viaggiare da Roma a Milano in 25 minuti : Con una sede istituzionale a Roma ed una sede operativa a Milano, nasce Hyperloop Italia, la startup a cui HyperloopTT ha affidato l’arduo compito di sviluppare le infrastrutture supersoniche nel territorio Italiano: ad una velocità di oltre 1.200 Km/h questo futuristico treno potrebbe viaggiare da Roma a Milano in 25 minuti. Viaggia ad oltre 1.200 chilometri orari e sembra uscito da un film di fantascienza. In realtà, però, di fantascientifico ...

Hyperloop Arriva in Italia - il treno supersonico potrà viaggiare da Roma a Milano in 25 minuti : Con una sede istituzionale a Roma ed una sede operativa a Milano, nasce Hyperloop Italia, la startup a cui HyperloopTT ha affidato l'arduo compito di sviluppare le infrastrutture Hyperloop nel territorio Italiano: ad una velocità di otre 1200 Km/h questo futuristico treno potrebbe viaggiare da Roma a Milano in 25 minuti.Continua a leggere

Trenord - troppi treni in ritardo : Arriva il bonus sugli abbonamenti per due linee : Sono 13 le linee ferroviarie della Lombardia che beneficeranno del bonus sugli abbonamenti del mese di febbraio. Tra queste ci sono anche la Milano-Seveso-Asso e la Milano-Saronno-Varese-Laveno. I pendolari di queste linee si vedranno applicato uno sconto del 30% sul prezzo dell’abbonamento mensile. A novembre le linee non hanno raggiunto lo standard minimo di affidabilità previsto del 4%. Ritardi e cancellazioni sono stati ...

Saronno-Seregno - Arrivano il nuovo treno e Renato Pozzetto a Ceriano : soppressioni : Sulla Saronno-Seregno arriva il nuovo treno Caravaggio di trenord e Renato Pozzetto. Per i pendolari invece arrivano soppressioni per i pendolari per consentire riprese pubblicitarie con l’attore nella tratta Saronno-Groane. Dopo la prima uscita pubblica poco prima di Natale sulla Milano-Como (clicca qui per l’articolo). Il nuovo convoglio arriverà attorno alle 8.30 di domani mattina, sabato. Sarà presente al binario 1 di ...

Saronno-Seregno - Arriva il nuovo treno e Renato Pozzetto a Ceriano : soppressioni : Sulla Saronno-Seregno arriva il nuovo treno Caravaggio di trenord e Renato Pozzetto. Per i pendolari invece arrivano soppressioni per i pendolari per consentire riprese pubblicitarie con l’attore nella tratta Saronno-Groane. Il nuovo convoglio arriverà attorno alle 8.30 di domani mattina, sabato. Sarà presente al binario 1 di Ceriano Laghetto a disposizione per riprese pubblicitarie con la partecipazione di Renato Pozzetto per una ...

Santanché - salta la sorpresa al figlio : sbaglia treno per Milano e Arriva a Napoli : Doveva essere una sorpresa ma quella che ci è rimasta di sasso invece, è stata lei. Parliamo di Daniela Santanché, la politica e imprenditrice italiana che su Instagram ha scatenato l’ironia raccontando la sua tragicomica esperienza a bordo di un treno… verso la meta sbagliata! Daniela Santanché sbaglia treno Attraverso una serie di video pubblicati su Instagram, la Santanché ha voluto raccontare la sua comica esperienza a bordo di un ...

San Siro : come Arrivare in metro - in auto - in treno e in autobus : Lo stadio Giuseppe Meazza, noto soprattutto con il nome San Siro, è uno dei simboli di Milano. Nell’impianto calcistico si disputano le gare interne delle squadre meneghine Inter e Milan, mentre in estate si svolgono concerti dei più grandi artisti internazionali. Lo stadio si trova nel quartiere omonimo di Milano, precisamente in Piazzale Angelo Moratti. Quali sono i modi più comodi e veloci per arrivare a San Siro in metro, in auto, in ...

Cop25 - presente anche Greta Thunberg : Arrivata con un treno diesel inquinante : Dieci ore di viaggio per Greta Thunberg, che ha raggiunto Madrid per il Cop25, vertice mondiale sul clima. Il mezzo sui cui viaggiava, però, era un treno diesel che consuma il doppio di CO2. La giovane ambientalista svedese è arrivata qualche ora fa nella capitale spagnola, dove è in corso il summit Cop25, vertice mondiale […] L'articolo Cop25, presente anche Greta Thunberg: arrivata con un treno diesel inquinante proviene da ...

In Sicilia Arriva il treno Pop e dal 2020 biglietto unico bus - treno e tram : In Sicilia arrivano i Pop, treni di ultima generazione che rinnoveranno la flotta di treni Siciliani. I nuovi treni pop saranno in circolazione dal 15 dicembre. Intanto si va verso il biglietto unico per bus, tram e treno per le tratte a corto raggio. Aritmo di Pop. Musica nuova per i passeggeri di Trenitalia, che dal prossimo 15 dicembre – in concomitanza con l’avvio del nuovo orario invernale – potranno viaggiare su convogli ...

Arriva in Sicilia il nuovo Treno Pop : Il nuovo Treno Pop Arriva in Sicilia. E' la prima regione nel Sud Italia dove i pendolari possono viaggiare sui convogli di ultima generazione

Trenitalia : treno Pop Arriva a Palermo - Sicilia prima nel sud Italia (2) : (Adnkronos) - Sono oltre 440 le corse al giorno per soddisfare le esigenze di lavoro, studio svago e turismo di circa 40mila viaggiatori. Pop è il nuovo treno a mono piano e media capacità di trasporto, ha quattro carrozze, con 4 motori di trazione. Viaggerà a una velocità massima di 160 km/h, avrà

Trenitalia : treno Pop Arriva a Palermo - Sicilia prima nel sud Italia : Palermo, 4 dic. (Adnkronos) - Il nuovo treno Pop di TrenItalia arriva in Sicilia. Il convoglio è stato consegnato questa mattina alla stazione centrale di Palermo e l'isola sarà la prima regione nel Sud Italia in cui i pendolari potranno viaggiare sui convogli di ultima generazione di TrenItalia. Po

Dramma sui binari della linea Venezia e Udine - si stende mentre Arriva il treno : investito e ucciso : Tragedia nelle scorse ore lungo la linea ferroviaria che collega Venezia e Udine. Un uomo si è suicidato stendendosi sui binari proprio mentre sopraggiungeva il treno: inevitabile l’investimento mortale. Il Dramma si è consumato nella prima mattina di oggi, mercoledì 4 dicembre, nel tratto veneto della linea ferroviaria, tra le stazioni di Sacile, in Friuli Venezia Giulia, e Conegliano, in provincia di Treviso. Secondo una prima ricostruzione ...

A ChocoModica 2019 si Arriva con il treno storico da Catania e da Caltanissetta : A ChocoModica 2019 si arriva anche con il treno storico. Ultimo appuntamento dell’anno con i treni storici del gusto in Sicilia. Domenica 8 dicembre