Ariano Irpino | bimbo di 9 anni investito da un’autovettura

Ariano Irpino: Un bimbo di 9 anni è stato investito da un'autovettura in via Sant'Antonio. E' stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Un bimbo di 9 anni investito da un'autovettura. L'incidente si è verificato intorno alle 14.00 in via Sant'Antonio, poco dopo l'uscita da scuola. L'automobilista si è subito fermato per soccorrere il bambino che è stato trasportato dal 118 all'ospedale "Frangipane". Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, anche per accertare l'esatta dinamica.

