Antonella Elia: il fidanzato beccato con un’altra bionda – la foto incriminata (Di lunedì 3 febbraio 2020) A distanza di una settimana dalla sorpresa che Antonella Elia ha ricevuto nella casa del Grande Fratello Vip da parte del suo fidanzato Pietro Delle Piane (con tanto di limone in diretta nazionale durato un quarto d’ora), il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti ha lanciato una pesante accusa: “Il fidanzato della Elia pizzicato con un’altra e le tenerezze si sprecano“. Le foto di Pietro Delle Piane con l’altra bionda usciranno in edicola la prossima settimana, ma Signoretti ha già dato un’anticipazione su Instagram: “Antonella Elia è chiusa nella Casa del Grande fratello vip ma il suo compagno, senza di lei, non sembra soffrire di solitudine. I paparazzi di Nuovo pizzicano Pietro Delle Piane in compagnia di un’altra bionda. Non solo abbracci e tenerezze: ce n’è abbastanza per mettere in crisi Antonella, che dovrà fare i conti con un’altra ... bitchyf

