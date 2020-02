Antonella Clerici, un nuovo programma dalla sua cucina: «Sono entrata per 18 anni nelle case degli italiani, ora gli italiani entrino a casa mia» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Antonella Clerici “Sono entrata per 18 anni nelle case degli italiani: ora gli italiani entrino a casa mia”. Antonella Clerici ha le idee chiare su cosa fare in Rai. Anzi, ri-fare, perché la bionda conduttrice – che venerdì sarà alla quarta serata del Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus – ha voglia di tornare ad occuparsi di cucina, questa volta però con un programma in onda dalla ’sua’ Arquata Scrivia, comune in provincia di Alessandria (Piemonte), dove si è trasferita per vivere insieme al compagno Vittorio Garrone. “Mi piacerebbe molto fare una trasmissione di cucina dalla mia casa nel bosco, qui in Val Borbera, posto meraviglioso. C’è un nuovo direttore. Ci vedremo a giorni. E parleremo. Di questo e anche altro“ ha dichiarato Antonella al Secolo XIX. Con la nomina del nuovo direttore di Rai 1, Stefano Coletta, la ... davidemaggio

