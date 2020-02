Antonella Clerici per Sanremo 2020 due abiti creati per lei da Tony Ward (Foto) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Terza volta al festival di Sanremo per Antonella Clerici e se lei si tiene a distanza dalle polemiche, felice di affiancare Amadeus e del suo ritorno alla grande dopo l’ingiusto ruolo in panchina, ci chiediamo quali abiti indosserà (Foto). Antonella Clerici non ha mai deluso per la sua originalità, magari non sempre ben consigliata, a volte in tv i suoi vestiti la mortificavano ma lei ha sempre pensato al modo migliore per entrare nelle case degli italiani e in questo non ha mai fatto un errore. Per il palco dell’Ariston è già in gran forma, compito questa volta semplice perché lontana dai fornelli de La prova del cuoco. L’abbiamo già vista in viaggio verso Parigi e alla sfilata di Tony Ward. Nessun segreto, sarà lo stilista libanese a vestirla la quarta serata del festival, quella in cui la conduttrice apparirà in coppia con Francesca Sofia Novello. La fidanzata di Valentino Rossi è ... ultimenotizieflash

