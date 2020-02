Antonella Clerici: lo sfogo dopo il caso sessismo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Antonella Clerici si sbilancia sulle accuse piovute contro Amadeus per le battute sessiste prima del Festival di Sanremo 2020 Se glielo avessero prospettato mesi fa avrebbe potuto ritenerlo uno scherzo. E invece Antonella Clerici, messa “in panchina” da Viale Mazzini, sarà tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020, precisamente nella serata di venerdì 5 febbraio. Nella città ligure già anni fa fu protagonista nella gara canora, oltre che a Ti Lascio una Canzone e Sanremo Young. Da veterana affiancherà Amadeus, recentemente finito nel mirino delle critiche per alcune dichiarazioni su Francesca Sofia Novello, in merito alla sua capacità di stare un passo indietro rispetto al compagno Valentintino Rossi. Intervistata dal Corriere della Sera, Antonella Clerici consiglia di abbassare i toni e accompagnarsi nel viaggio, senza soffermarsi sempre su chi sia avanti e chi indietro. Il ... kontrokultura

KontroKulturaa : Antonella Clerici: lo sfogo dopo il caso sessismo - - capatesuspigolo : Shakira sempre più la Antonella Clerici della musica #SuperBowl - iamanewromantic : Comunque quel 'Di Pietro' che trovate sotto il video di Antonella Clerici che usate come meme si riferisce al sotto… -