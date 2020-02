Antivirus Italia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Vittorio Macioce A Roma isolata la malattia, la cura è più vicina. Pechino ringrazia i nostri medici, fiore all'occhiello di un Paese che non li merita Tutte le volte che può torna a Procida. Maria Rosaria Capobianchi viene da lì, dall'isola di tufo giallo che guarda Napoli, non lontano da Cuma, dove la Sibilla cantava le sue profezie. Solo che nel lavoro di Maria Rosaria non c'è nulla di metafisico. È tempo. È studio. È domande. È fatica, attenzione, lavoro di gruppo, scambio di informazioni e qualche volta fortuna. È soprattutto scienza. La dottoressa Capobianchi da tutta una vita ha a che fare con i nemici furbi e quasi invisibili dell'uomo, dalle molte facce e le infinite metamorfosi. Ne conosce i segreti e le maschere. È lei a capo del team dello Spallanzani di Roma che ha isolato il coronavirus. Quando racconta l'impresa ci ritrovi qualcosa che pensavi perduto. Non sai ... ilgiornale

