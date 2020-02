Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate 10-16 febbraio 2020: Romy Muore tra le Braccia di Paul! (Di lunedì 3 febbraio 2020) Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020: Romy Muore! Henry innamorato di Franzi? Arriva Linda Baumgartner… Anticipazioni Tempesta d’amore: Romy esala l’ultimo respiro gettando tutti nello sconforto. Valentina è pronta a costituirsi per il tentato omicidio ai danni di Christoph ma poi… scappa nel bosco! Arriva la sorella del dark man, Linda! Joshua rivela il suo piano a Denise mentre Jessica crede che Henry si sia preso una cotta per Franzi! Sturm der Liebe è pronta a regalarci emozioni e colpi di scena con i suoi appuntamenti imperdibili. La quindicesima stagione è agli sgoccioli e le nuove Anticipazioni Tempesta d’amore, quelle inerenti la Trama delle Puntate in onda da lunedì 10 febbraio a domenica 16 febbraio 2020, annunciano che gli episodi che scandiranno le sue ultime battute saranno ricche di ... uominiedonnenews

