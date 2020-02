Anticipazioni Come una madre, Vanessa Incontrada: “Donna spezzata” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Come una madre, Anticipazioni seconda puntata. Vanessa Incontrada: “Angela è una donna spezzata” Andrà in onda domenica prossima, 9 febbraio, la seconda puntata della fiction Come una madre, con protagonista Vanessa Incontrada, che in un’intervista rilasciata per il settimanale TeleSette ha parlato molto del suo personaggio. Angela è una donna spezzata, che vive la più grande sofferenza che possa toccare a una madre, ovvero quella di perdere il proprio figlio ha dichiarato, aggiungendo poi: “Pensava di riconciliarsi con la vita attraverso la solitudine, invece si trova a dover proteggere i figli di un’altra donna”. Anticipazioni Come una madre, Vanessa Incontrada (Angela): “La parola ‘mamma’ ha un significato potente” Dalle Anticipazioni della seconda puntata di Come una madre, scopriamo che Angela (Vanessa Incontrada) rivedrà ... lanostratv

