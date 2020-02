Annunciato l’arrivo di JoJo Bizarre adventure su Netflix (Di lunedì 3 febbraio 2020) JoJo Bizarre adventure, conosciuto in Italia come Le Bizzarre Avventure di JoJo, l’anime del celebre manga datato 1987 del genio Hirohiko Araki, sta per sbarcare sulla piattaforma streaming di Netflix. La serie animata è alla sua 4 ª stagione ed è visibile su Crunchyroll in lingua originale e sottotitolata in varie lingue. A dare la notizia l’account Twitter di Netflix France. Annunciate fin’ora le prime due stagioni per il mese di Marzo: Phantom Blood – Battle Tendency e Stardust Crusaders. Leggi tutte le novità su Netflix di febbraio L'articolo Annunciato l’arrivo di JoJo Bizarre adventure su Netflix proviene da nerdgate. nerdgate

