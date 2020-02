Anno giudiziario, riconoscere l’errore è essenziale. Anche per la Giustizia (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’apertura dell’Anno giudiziario a Milano ha visto, ancora una volta, contrapporsi i magistrati agli avvocati. Ma Anche i magistrati contro la politica. Il tema è quello virulento sulla riforma/abbattimento della prescrizione. Qualcosa ho già detto in un mio post precedente. Altro ritengo che non vada aggiunto. Il Procuratore generale di Milano ha bollato la riforma come inutile (non faciliterebbe la funzione giudiziaria, né la velocizzerebbe) oltre che incostituzionale. Un de profundis per chi “liscia il pelo” ai sacerdoti del diritto. Credo non si debba aggiungere altro. Peraltro ipse dixit: questo affondo viene, infatti, dal rappresentante più alto in carica della magistratura d’accusa del Tribunale di Milano, che è da quasi un quarantennio la sede giudiziaria più autorevole della Repubblica e maggiormente influente nel dettare la linea dell’intera magistratura italiana. Il resto ... ilfattoquotidiano

