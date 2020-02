Amici 19 anticipazioni: due nuove maglie verdi e una eliminazione (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si va avanti nella corsa verso il serale e il 2 febbraio 2020 è stata registrata una nuova puntata di Amici 19 che andrà in onda sabato pomeriggio su Canale 5. Continuano le sfide e continuano le esibizioni dei ragazzi davanti ai giudici esterni ma anche davanti ai prof. Facciamo il punto della situazione: Maria de Filippi ha spiegato che in questa edizione del serale di Amici 19 ci sono solo 10 posti. Fino a questo momento sono state assegnate 4 maglie, due ballerini e due cantanti. In particolare la prima a prendere la maglia verde è stata Nyv. Poi è stata la volta dei due ballerini, come abbiamo visto nella puntata di sabato, Nicolai e Valentin. E per finire il quarto posto per il serale è stato conquistato da Giulia, per il canto. Nella registrazione di ieri di Amici 19 sono state assegnate altre due magliette, per cui al momento siamo a quota 6 e sono rimasti solo 4 posti per la ... ultimenotizieflash

Unf_Tweet : SPOILER ALERT- #Amici19 anticipazioni: due nuove maglie verdi e una eliminazione - zazoomblog : Amici 19 anticipazioni: altre due maglie verdi esami a non finire e un’eliminazione - #Amici #anticipazioni:… - KontroKulturaa : Amici 19, anticipazioni: altre due maglie verdi, esami a non finire e un'eliminazione - -