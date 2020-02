Amadeus, ridotto così a pochi giorni da Sanremo “Ma che ha fatto? (FOTO) (Di lunedì 3 febbraio 2020) La FOTO di Amadeus mette i fan in allarme in fan, il conduttore a pochi giorni da Sanremo ha l’orzaiolo, vediamo cosa è successo! A pochi giorni da Sanremo Amadeus appare conciato male e a peggiorare le cose arriva lo sfottò di Fiorello. Lo showman ha infatti intervistato il conduttore e direttore artistico di Sanremo facendo divertire i fan. Diciamo che però per Amadeus non va proprio a gonfie vele, e dopo tutte le polemiche dei giorni scorsi ecco che arriva anche la beffa. Il conduttore ha l’occhio gonfio, anzi ha l’orzaiolo, e sembra non stare tanto bene. Fiorello gli fa alcune domande e scherzando gli chiede cosa è successo, anzi se tira se aria di ‘malocchio. Amadeus ha davvero l’occhio gonfio e Fiorello ironizza se magari qualcuno gli sta magari mandando dei malefici. Il riferimento ovviamente è a quanto accaduto durante la conferenza stampa riguardo alla presentazione delle donne ... kontrokultura

