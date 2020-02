Amadeus, orzaiolo a poche ore da Sanremo. Fiorello: “Te la stanno tirando” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Non c’è tregua per il presentatore di Sanremo 2020. Dopo le polemiche sulle frasi sessiste, Amadeus deve far fronte ad un piccolo inconveniente: il presentatore, infatti, si è mostrato sui social con l’occhio gonfio a causa dell’orzaiolo. Amadeus, orzaiolo a poche ore da Sanremo. Fiorello: “Te la stanno tirando” A poche ore dal festival di Sanremo, in onda da martedì 4 febbraio 2020, Amadeus si è mostrato sui social con un occhio gonfio. A svelare i motivi ci ha pensato lo stesso conduttore in una divertente video-intervista fatta dal suo amico Fiorello. “Com’è andata questa notte?” – chiede Fiorello – “Tutto bene a parte questo piccolo orzaiolo”, replica Amadeus con gli occhiali. “Secondo lei qualcuno gliela sta tirando? Vuoi sapere chi sono? Se vuoi ti faccio i nomi. Tanti te la stanno tirando”, scherza Fiorello, riferendosi alle polemiche che hanno ... velvetgossip

