Altro che Coronavirus, ecco il cibo tossico sequestrato dai carabinieri (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Sicurezza alimentare al centro dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Poggioreale, in un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. Cinque le persone denunciate, oltre 105 i chili di alimenti sequestrati. A Ponticelli denunciato un 77enne del posto perché sorpreso a vendere in strada e senza autorizzazione carciofi e peperoni arrostiti. La verdura – 20 i chili complessivi – erano in pessimo stato di conservazione. Nello stesso quartiere un 32enne di Volla è stato fermato dai militari mentre, a bordo della sua auto, vendeva pane cotto in forni abusivi. Nel cofano del veicolo quasi 50 chili di prodotti da forno privi di indicazioni sulla tracciabilità e in cattivo stato di conservazione. Invece è incensurato il 58enne di San Giovanni a Teduccio che i carabinieri hanno sorpreso in strada a vendere impasti per ... anteprima24

marattin : Nella riforma fiscale, come in altro, non possiamo permetterci modifiche marginali o di contorno. I riformisti devo… - NicolaPorro : Evviva gli #avvocati che contestano #Davigo. Un altro processo per #Salvini. #Soros ci fa la lezione su #clima e… - elenabonetti : 'Ci vuole tempo per costruire una forza politica che abbia l'ambizione di governare il Paese'. @DavideFaraone ha ri… -