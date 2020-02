Allo Spallanzani isolano il coronavirus. Ma l’Italia è ultima in Ue per fondi a ricerca e istruzione (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono due le notizie che circondano la vicenda dell’isolamento del coronavirus. La prima è che il primato del traguardo in Europa spetta alle ricercatrici dello Spallanzani di Roma. La seconda è che la più giovane di loro, Francesca Colavita, è stata precaria fino a ora. La situazione della dottoressa Colavita non è certo un’eccezione: in questo enorme paradosso che lega l’eccellenza dei professionisti alla costante svalutazione delle risorse, casi come quello di Colavita sono la regola. A causa del taglio dei fondi alla ricerca, molti giovani non riescono a portare avanti né la loro passione (di cui c’è enorme bisogno in un mestiere come questo), né tanto meno la loro carriera. Chi è più fortunato e può permetterselo, sceglie sempre più spesso di continuare il proprio percorso all’estero. «Non voglio andare all’estero. Mi piace quello che faccio ... open.online

