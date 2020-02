Allo Spallanzani di Roma isolato il coronavirus: vaccino possibile (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’annuncio è stato dato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. I risultati saranno subito messi a disposizione della comunità internazionale. Ospedale Spallanzani di Roma (foto web) Dall’Italia arriva la speranza per combattere questa terribile epidemia. In particolare dall’Ospedale Spallanzani, istituto per le malattie infettive della Capitale, dove sono ancora ricoverati i due cittadini cinesi che, al momento, sono le uniche persone risultate positive al virus in Italia. L’eccellente risultato è stato ottenuto dai virologi a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per questi due pazienti. “È un passo fondamentale” spiegano i ricercatori “che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti e allestirne di nuovi”. L’isolamento del coronavirus ha fatto tirare un sospiro di sollievo al ... chenews

