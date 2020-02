Allerta Meteo Toscana: vento forte, scuole chiuse a Follonica (Di lunedì 3 febbraio 2020) scuole chiuse domani a Follonica (Grosseto) per Allerta Meteo arancione, per forte vento, diramata dalla Regione Toscana. Il commissario prefettizio Alessandro Tortorella ha firmato l’ordinanza e ha disposto la chiusura di tutte le scuole, parchi pubblici e cimiteri.L'articolo Allerta Meteo Toscana: vento forte, scuole chiuse a Follonica Meteo Web. meteoweb.eu

ComuneNapoli : #AllertaMeteoNa Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti per vento e mare dalle ore 16:0… - TgrSardegna : ??Allerta meteo per vento forte di maestrale e mareggiate emesso dalla Protezione Civile della #Sardegna valido dall… - rep_roma : Meteo a Roma, allerta vento e calo delle temperature nelle prossime 36 ora [aggiornamento delle 18:16] -