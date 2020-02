Allerta Meteo Toscana: criticità arancione sulla costa livornese e grossetana (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice arancione per vento valida dalle 8 alle 18 in particolare sull’Arcipelago e la costa livornese e grossetana. Atteso un rinforzo dei venti occidentali sulla regione: per domani si prevede il transito di un fronte freddo con afflusso d’aria fredda di origine polare che porterà precipitazioni poco significative ma forti venti da ovest nord-ovest. Il codice diventa giallo sul resto della Toscana, sempre per vento, dalle 6 di domani fino alla mezzanotte. Codice giallo per mareggiate dalla Versilia fino a tutta la costa livornese e grossetana dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani.L'articolo Allerta Meteo Toscana: criticità arancione sulla costa livornese e grossetana Meteo Web. meteoweb.eu

