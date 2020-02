Allerta Meteo, pesante avviso della protezione civile: “Venti di burrasca e freddo, neve al Centro/Sud” – MAPPE e BOLLETTINI (Di lunedì 3 febbraio 2020) Allerta Meteo – L’arrivo di un nucleo freddo, di origine nord-atlantica, nella giornata di domani determinerà sull’Italia una sensibile intensificazione dei venti a tutte le quote, con associato spiccato aumento del moto ondoso su tutti i bacini. Seguirà un generale e brusco calo delle temperature che torneranno momentaneamente nella norma del periodo invernale, favorendo, fra la serata di martedì e la giornata di mercoledì, nevicate a quote collinari sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, ... meteoweb.eu

