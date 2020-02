Allerta Meteo Napoli e Campania per domani 4 febbraio: venti forti per 48 ore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Allerta Meteo Napoli e Campania per domani 4 febbraio: venti forti per 48 ore. Lo ha annunciato la Protezione Civile della Campania, che invita le autorità "ad assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso nonché di attivare il monitoraggio del verde pubblico". napoli.fanpage

