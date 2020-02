Allerta Meteo Milano: codice arancione per vento forte (Di lunedì 3 febbraio 2020) È prevista una graduale intensificazione dei venti sul nodo idraulico di Milano e il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l’Allerta arancione a partire dalle prime ore della mattinata di domani, martedì 4 febbraio. Il Comune ha quindi attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e l’eventuale intervento.L'articolo Allerta Meteo Milano: codice arancione per vento forte Meteo Web. meteoweb.eu

ComuneNapoli : #AllertaMeteoNa Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti per vento e mare dalle ore 16:0… - TgrSardegna : ??Allerta meteo per vento forte di maestrale e mareggiate emesso dalla Protezione Civile della #Sardegna valido dall… - LIRATV : Allerta meteo per vento #allertameteo #mareggiate #vento #cronaca Allerta meteo della Protezione Civile re...… -