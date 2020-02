Allerta Meteo, FOCUS sull’irruzione fredda che inizierà domani: tonfo termico di -20°C, neve a bassa quota al Centro/Sud (Di lunedì 3 febbraio 2020) Allerta Meteo – Altre 36/42 ore circa per l’impatto del nucleo artico con l’Italia. La configurazione barica da ora e nelle prossime 48/60 ore sarà davvero particolare per l’avvicendamento di due figure completamente opposte con all’interno connotati termici significativi. Si partirà da un anticiclone imponente presente in queste ore e in ulteriore intensificazione in quelle pomeridiane, con all’interno isoterme a 1500 m fino a +12/+16° o addirittura punte di +17°C su Nordest Sardegna, valori prettamente estivi, nemmeno primaverili; si arriverà, in circa 48-60 ore, a un rimpiazzo drastico della struttura anticiclonica, a opera di un veloce, ma consistente nucleo di aria fredda che, entrò la giornata di mercoledì, avrà raggiunto tutta l’Italia. Le differenze termiche tra le due figure bariche sono ben evidenti soprattutto alla quota ... meteoweb.eu

