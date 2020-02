Allerta Meteo Campania: venti forti da domani pomeriggio su tutta la regione (Di lunedì 3 febbraio 2020) Allerta Meteo della Protezione Civile regionale su tutta la Campania per venti forti da Nord-Ovest a partire dalle 16 di domani pomeriggio, martedì 4 febbraio e fino alle 16 di giovedì 6 febbraio. I venti interesseranno dapprima la fascia costiera per poi esterndersi alle aree interne. La Protezione Civile segnala anche “locali raffiche e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si raccomanda alle autorità competenti di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso nonché di attivare il monitoraggio del verde pubblico.“L'articolo Allerta Meteo Campania: venti forti da domani pomeriggio su tutta la regione Meteo Web. meteoweb.eu

