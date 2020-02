Allerta arancione per il forte vento in mezza Lombardia (Di lunedì 3 febbraio 2020) vento forte nelle prossime ore su buona parte della Lombardia, dove la Protezione civile ha diramato una Allerta arancione. Nell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile si spiega che “Sulla Lombardia è prevista una prima fase acuta tra la mattinata e il primo pomeriggio di domani 04/02, con ventilazione prevalentemente da ovest nei bassi strati e contributo favonico solo parziale, in presenza di nevicate sulle Alpi orientali. Dopo una irregolare attenuazione dei venti nella serata del 04/02 e nella notte successiva, il flusso si orienterà da nordovest con un nuovo rinforzo dei venti sulla Lombardia fino al primo pomeriggio di mercoledì 05/02. su Il Notiziario. ilnotiziario

