Allenatore Torino: Longo il favorito, ma c’è anche un piano B (Di lunedì 3 febbraio 2020) Allenatore Torino: Longo favorito per succedere a Mazzarri sulla panchina granata, ma il club ha anche un piano B La severa sconfitta per 4-0 a Lecce ha segnato, salvo clamorosi colpi di scena, l’ultima recita di Mazzarri sulla panchina del Torino. Il club granata, infatti, già nella giornata odierna dovrebbe annunciare il divorzio dal tecnico di San Vincenzo. Al suo posto tutto pare apparecchiato per il grande ritorno di Moreno Longo. Ma il club si è cautelato sondando anche quello che, a tutti gli effetti, pare il “piano B“. Nel caso in cui sorgessero difficoltà nella risoluzione del contratto tra l’ex tecnico della Primavera ed il Frosinone, infatti, il Toro virerebbe con ogni probabilità su un altro cavallo di ritorno come Gianni De Biasi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

