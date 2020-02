Alice Sabatini, il crollo dopo Miss Italia: “Caduta in depressione” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alice Sabatini, Miss Italia 2015, confessa di esser caduta in depressione per gli attacchi ricevuti sui social Di Alice Sabatini ci si ricorda soprattutto la gaffe commessa durante Miss Italia 2015, quando disse che avrebbe voluto vivere nel ‘42 per vedere la Seconda Guerra Mondiale: tanto è donna e il militare non l’avrebbe fatto. Apparentemente il titolo di Miss pareva consacrarla. Invece le numerose polemiche insorte la eclissarono. Oggi la reginetta del concorso di bellezza svela quanto abbia sofferto a causa delle critiche, cadendo nella depressione. Un mese dopo la vittoria – ha raccontato Alice Sabatini al magazine Diva & Donna – aveva messo su 15 kg: un disastro. Mangiava schifezze a sbafo. Si è depressa. Un periodo buio. Prima attaccata su ogni fronte, poi questo sbalzo corporeo. Già tre anni fa la giovane aveva confessato le origini dei suoi problemi. Nel vortice delle ... kontrokultura

