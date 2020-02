Alice e il sindaco: trama, cast e anticipazioni film al cinema. Quando esce (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alice e il sindaco: trama, cast e anticipazioni film al cinema. Quando esce Amate il cinema francese? Allora non lasciatevi scappare Alice e il sindaco! La pellicola dai toni drammatici, in programmazione sul grande schermo da giovedì 6 febbraio 2020, è stata diretta e sceneggiata da Nicolas Pariser, attore e regista noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Le grand jeu, Agit Pop, La République e Le jour où Ségolène a gagné. Il lungometraggio dagli interessanti spunti di riflessione, presentato al Festival di Cannes 2019, prodotto da Bizibi e distribuito da BIM Distribuzione, in collaborazione con Movies Inspired, ha potuto contare sulle musiche di Benjamin Esdraffo, la fotografia di Sébastien Buchmann mentre il montaggio è stato affidato a Christel Dewynter. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Alice e il sindaco! Segui Termometro ... termometropolitico

