Alfonso Signorini spiazzato da Fiorello: “Potrei entrare al GF Vip” (Di martedì 4 febbraio 2020) Alfonso Signorini, videomessaggio di Fiorello: “Potrei essere ospite nella casa del GF Vip” Nel corso della serata del Grande Fratello Vip di lunedì 3 febbraio Alfonso Signorini ha mandato in onda un videomessaggio da parte di Fiorello, lo showman che domani salirà sul palco dell’Ariston per aiutare il grande Amadeus in quest’avventura televisiva che meritava da anni di vivere appieno. Fiorello in questo video ha spiazzato il conduttore del GF Vip dicendo quanto segue: “Potrei essere ospite all’interno della casa del GF Vip, però come ospite mascherato. Sai che ora va di moda Il cantante mascherato e il rapper Junior Cally”. Fiorello ad Alfonso Signorini: “Potevi essere qui a festeggiare, invece…” Puntata intensa quella del GF Vip 4 attualmente in onda su Canale 5. Prima si ha avuto modo di assistere a uno scontro acceso ... lanostratv

