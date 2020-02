Alfonso Bonafede bocciato da tre procure, Pietro Senaldi: perché deve lasciare il ministero (Di lunedì 3 febbraio 2020) Se il ministro della Giustizia, il grillino Alfonso Bonafede, fosse in buona fede, si dimetterebbe. Le quintalate di letame che all' inaugurazione dell' anno giudiziario i più alti magistrati della Repubblica, dalle Alpi al canale di Sicilia, hanno scaricato sul suo lavoro non ammettono altre vie d' liberoquotidiano

you_trend : ?? Alfonso Bonafede è stato eletto per acclamazione capo delegazione del M5S al governo - AlfonsoBonafede : Il mio intervento alla cerimonia per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2020 - vitocrimi : Attenzione altissima alla prevenzione del terrorismo, al rientro di terroristi latitanti dall'estero e al rimpatrio… -