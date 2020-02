AIDAA: a gennaio abbandonati 7.654 cani (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Sono stati 7.654 i cani entrati nel solo mese di gennaio nei cento canili monitorati dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ai quali – spiega in una nota la stessa AIDAA – vanno aggiunti i circa 760 cani entrati nei canili nel periodo delle feste natalizie portando cosi il numero di cani abbandonati negli ultimi 40 giorno ad oltre 8.400 contro i circa 5.000 dello scorso anno con un forte incremento. Le regioni dove si sono segnalati le maggiori entrate in canile sono state la Sicilia, la Toscana, seguita da Veneto, Emilia, Sardegna e Lazio. In aumento i cani abbandonati davanti ai canili, o portati in essi da persone che hanno dichiarato di non farcela più a tenerli a casa per le loro condizioni di salute.”L'articolo AIDAA: a gennaio abbandonati 7.654 cani Meteo Web. meteoweb.eu

