Aida Yespica Instagram, la sauna è “bollente”: il micro bikini accende la fantasia (Di lunedì 3 febbraio 2020) La bellissima Aida Yespica ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2002 con la partecipazione al concorso di Miss Venezuela. Poi nel 2003 si è trasferita a Milano per iniziare la carriera come modella e da quel momento in poi la sua vita è stato un successo dopo l’altro. Nel 2017 la Yespica ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. La showgirl è molto attiva anche sui social. Il profilo Instagram di Aida Yespica è seguito da oltre 890 mila followers. Poche ore fa ha condiviso con loro un momento di relax alle terme: l’ex gieffina nella sauna fasciata da un micro bikini è “bollente”. Leggi anche –> Aida Yespica Instagram, “bollente” sulle Dolomiti: «Fai sciogliere i ghiacciai!» Aida Yespica Instagram, la sauna è “bollente” La bellissima Aida Yespica ha deciso di rilassarsi alle terme e così è partita per ... urbanpost

NicoSka22 : Antonella Elia e Fernanda Lessa = Ana Laura Ribas Adriana Volpe = Patrizia Pellegrino Clizia Incorvaia = Aida Yespi… - Account69328085 : Antonella dolce come il suo abbraccio con Aida Yespica #gfvip - SillyLarkS : Io un po' la capisco Aida Yespica #GFVIP -