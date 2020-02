Ai Bafta 1917 premiato come miglior film. Riconoscimenti anche per Phoenix e Zellweger (Di lunedì 3 febbraio 2020) I vincitori del Premio Bafta 2020. ‘1917’ il miglior film. Riconoscimenti anche per Joaquin Phoenix e Renee Zellwegers. Sconfitto Scorzese. LONDRA (INGHILTERRA) – 1917 è stato il protagonista assoluto del premio Bafta. Il film dedicato alla Guerra Mondiale ha conquistato sette Riconoscimenti: miglior film, miglior pellicola britannica, miglior regista ma anche per gli effetti speciali, per la fotografia (firmata da Roger Deakins), per la scenografia di Dennis Gassner e per il suono. Gli altri premi Gli Oscar britannici hanno visto anche la conferma di Joker. Uno dei film rivelazione di questo 2019 correva per ben undici Riconoscimenti. Alla fine si è visto premiare il proprio interprete principale Joaquin Phoenix, che ha trionfato nella categoria miglior attore, e al casting. Tra le donne Renée Zellwegger ha confermato le indiscrezioni della vigilia ... newsmondo

