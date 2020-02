Afrojack, chi è il futuro marito di Elettra Lamborghini? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un nuovo amore con tanto di proposta di matrimonio sta facendo impazzire il mondo del gossip. La ricca ereditiera Elettra Lamborghini pronta a calcare il palco dell’Ariston, è prossima a sposarsi con il suo Afrojack. I due appaiono sempre più felici e innamorati. Ma chi è il deejay che è riuscito a far perdere la testa a Elettra? Afrojack, l’elettronica e le collaborazioni di successo Afrojack è il nome d’arte di Nick Van de Wall. Nasce nel 1987 nei Paesi Bassi e coltiva sin da piccolo la passione per la musica. A soli 5 anni inizia a prendere lezioni di piano e poi crescendo si avvicina alla musica elettronica. Nel 2006 inizia importanti collaborazione nel mondo elettronico e fonda una sua etichetta discografica, la Wall Recording. Negli anni lo ritroviamo in altre importanti collaborazioni con i deejay di maggior successo del momento come David Guetta, Legand e poi con ... thesocialpost

