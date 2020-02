A Quiet Place: trama, cast e anticipazioni film stasera 3 febbraio (Di lunedì 3 febbraio 2020) A Quiet Place: trama, cast e anticipazioni film stasera 3 febbraio In attesa del secondo capitolo che a breve approderà sul grande schermo, oggi 3 febbraio 2020 alle 21:21 Italia 1 andrà in onda A Quiet Place – Un posto tranquillo. La pellicola del 2018, distribuita da 20th Century Fox Italia, è stata diretta da John Krasinski, attore, regista e produttore cinematografico statunitense che ha anche co-scritto la sceneggiatura dell’opera con a Bryan Woods e Scott Beck ed è protagonista della pellicola assieme a Emily Blunt. Il thriller dai toni horror, prodotto da Platinum Dunes, Sunday Night, ha potuto contare sulle musiche di Marco Beltrami, fotografia di Charlotte Bruus Christensen mentre il montaggio è stato affidato a Christopher Tellefsen. Il film inoltre ha ottenuto una candidatura a premi Oscar e incassato al botteghino in Italia un milione di euro nelle prime ... termometropolitico

