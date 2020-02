58 anni, senza figli, perde il lavoro. Il marito: “E’ mia moglie” (Di lunedì 3 febbraio 2020) La donna ritrovata senza vita nel canale abitava nel ravennate insieme al marito. Questi ne aveva denunciato la scomparsa nella serata di sabato spiegando di non avere notizie della moglie dal giorno precedente. Gli inquirenti pensano al suicidio ma non si escludono altre piste. Servirà l’ autopsia per stabilire le cause sulla morte di … L'articolo 58 anni, senza figli, perde il lavoro. Il marito: “E’ mia moglie” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

amnestyitalia : Oggi il Memorandum d’intesa sulla migrazione tra Italia e Libia si rinnova per altri tre anni senza modifiche. Il g… - RaiTre : Negli ultimi anni in Europa abbiamo perso la metà delle specie di impollinatori. Mele, pere, kiwi, cioccolato, ca… - chiaragribaudo : Il 3 febbraio 2016 veniva ritrovato il corpo di #GiulioRegeni. Sono passati 4 anni senza che sia stata fatta giusti… -