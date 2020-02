“50mila nuovi casi di cancro al seno in Italia, come difendersi” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Parigi, 3 feb. (Adnkronos) – ‘Sono circa 4 milioni l’anno nel mondo le donne che si ammalano di tumore al seno. Con circa 50 mila nuovi casi l’anno in Italia, dove abbiamo mezzo milione di sopravvissute. E’ stato fatto molto, negli anni, contro questo tumore, e se ormai lo screening consente sempre più spesso una diagnosi precoce, abbiamo individuato alcuni geni responsabili dell’aumento del rischio di ammalarsi. Inoltre sappiamo che lo stile di vita ha un ruolo protettivo molto importante. A partire dalla dieta e dal contrasto a sovrappeso e obesità”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Giovanni Tazzioli, responsabile Chirurgia oncologica senologica presso l’Aou Policlinico Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, a margine della Conferenza internazionale sulla riduzione del danno nelle malattie non trasmissibili, ... calcioweb.eu

