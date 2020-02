150 anni Capitale,Papa:Roma sia approdo

Roma avrà un futuro, se condivideremo la visione di città fraterna, inclusiva, aperta al mondo". E' il messaggio del Papa in occasione delle celebrabrazioni al Teatro dell'Opera dei 150anni di Roma Capitale. "Nel panorama internazionale, carico di conflittualità, Roma potrà essere una città d'incontro", ha aggiunto. "Roma è una città accogliente, internazionale. Una città aperta a tutti. E lo sarà sempre", ha detto la sindaca Raggi avviando le celebrazioni.(Di lunedì 3 febbraio 2020) avrà un futuro, se condivideremo la visione di città fraterna, inclusiva, aperta al mondo". E' il messaggio delin occasione delle celebrabrazioni al Teatro dell'Opera dei 150di. "Nel panorama internazionale, carico di conflittualità,potrà essere una città d'incontro", ha aggiunto. "è una città accogliente, internazionale. Una città aperta a tutti. E lo sarà sempre", ha detto la sindaca Raggi avviando le celebrazioni.(Di lunedì 3 febbraio 2020)

RaiTre : Per i 150 anni di #RomaCapitale. In diretta dal Teatro dell'Opera di Roma con @AndreaBocelli e la #BandaInterforze,… - RaiTre : Apre le celebrazioni dei 150 anni di #RomaCapitale l'ingresso del Presidente Sergio Mattarella a seguire l'inno naz… - RaiTre : Per i 150 anni di #RomaCapitale, il concerto organizzato dal Comune di @Roma e il Teatro @OperaRoma. Con… -