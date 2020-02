Zac Efron ha una relazione segreta: “Sono molto innamorati” (Di domenica 2 febbraio 2020) Zac Efron: dopo aver lasciato Sarah Bro l’attore frequenterebbe già una collega È finita. Zac Efron e la nuotatrice Sarah Bro hanno rotto dopo nemmeno un anno di frequentazione, lo conferma in esclusiva Us Weekly nel nuovo numero. La relazione non funzionava, asserisce una fonte. Tornato a Los Angeles, l’attore non è più ripartito. Stando ad un altro insider, il 32enne guarderebbe già avanti, uscendo con Halston Sage. I due avrebbero una relazione seria e sarebbero innamorati, reduci dalle vacanze passate assieme, in parte nella città di Santa Barbara. Sullo stesso set del film Cattivi Vicini nel 2014, le star hollywoodiane ebbero un breve flirt, durato appena tre mesi. I primi avvistamenti con Sarah Bro Nel marzo 2019, Us Weekly parlò di Zac Efron e Bro, successivamente alle insistenti voci su presunti appuntamenti. Prima della conferma, furono visti godersi la rispettiva ... kontrokultura

