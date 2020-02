Volley, Imoco Conegliano conquista la Coppa Italia. Busto Arsizio battuto 3-0 (Di domenica 2 febbraio 2020) La vincitrice della Coppa Italia femminile di Volley è Conegliano. Le ragazze hanno superato Busto Arsizio in tre set. ROMA – La vincitrice della Coppa Italia femminile di Volley è l’Imoco Volley Conegliano. Nella finalissima la squadra veneta ha superato in tre set Busto Arsizio conquistando il terzo trofeo stagionale (secondo in questa competizione). Un tabù rotto per Egonu e compagne visto che nelle ultime due finali non erano riuscite a portare a casa il successo. E’ stata proprio Paola la migliore della sfida con i suoi 18 punti. In doppia cifra anche Folie (13) e Kruijf (10). Nessuno ha superato quota nove nella squadra avversaria, confermando una serata no. Il racconto della partita Buona la partenza della squadra di Busto Arsizio che è riuscita ad allungare sul +3. Si è trattato solo di un tentativo visto che le Pantere sono riuscite a riportarsi ... newsmondo

cescone71 : RT @zaiapresidente: Grandissime le pantere dell’Imoco Volley Conegliano, che hanno vinto ancora la Coppa Italia! Invincibili le nostra raga… - fipavpd : #MemorialCampesan2020 ?? Imoco Volley San Donà conquista il 4 set! Si va al 5º set! ?? #finale #Campesan… -