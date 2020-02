Volley, Finale Coppa Italia 2020: Busto Arsizio si aggrappa al fattore campo contro la super favorita Conegliano (Di domenica 2 febbraio 2020) Era la Finale annunciata fra le due squadre più forti della prima parte di campionato che, non a caso, occupano i primi due posti della classifica. La dominatrice e super favorita Conegliano e l’outsider e padrona di casa Busto Arsizio si giocano questo pomeriggio il secondo trofeo Italiano che potrebbe essere già il terzo dopo SuperCoppa Italiana e Campionato del Mondo per Club per la squadra veneta. Sulla carta non c’è storia: da una parte c’è una schiacciasassi implacabile, dall’altra una formazione di caratura inferiore, come tutte quelle del campionato Italiano confrontate con Conegliano ma si tratta di una Finale, partita secca e ieri, in semiFinale, le venete un appiglio a Scandicci che fino a quel momento era alla deriva, lo hanno concesso sul 23 pari del terzo set. Dovessero fare lo stesso con la Unet-E Work, Lowe e compagne potrebbero anche approfittarne. Sempre sulla carta la ... oasport

