Volley femminile, Conegliano vince la Coppa Italia! Secondo sigillo delle Campionesse del Mondo, Egonu show (Di domenica 2 febbraio 2020) Conegliano ha conquistato la Coppa Italia 2020 di Volley femminile, le Pantere hanno sconfitto Busto Arsizio con un netto 3-0 (25-20; 25-18; 25-16) nella finale andata in scena al PalaYamamay di Busto Arsizio e hanno così alzato al cielo il trofeo per la seconda volta nella storia dopo l’apoteosi del 2017. Le Campionesse d’Italia riscattano la sconfitta subita dodici mesi fa nell’atto conclusivo contro Novara e aprono la bacheca per la seconda volta in stagione dopo che a dicembre avevano conquistato il Mondiale per Club. La corazzata di coach Daniele Santarelli ha confermato il pronostico della vigilia ed è arrivata al titolo senza perdere nemmeno un set nelle tre partite giocate, semplicemente non c’è storia: al momento la compagine veneta è letteralmente imbattibile, in questa stagione ha perso soltanto un incontro e semplicemente perché era reduce dalle ... oasport

