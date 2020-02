Voli bloccati per il virus. Ma 100mila passeggeri sono già arrivati in Italia (Di domenica 2 febbraio 2020) Chiara Giannini L'epidemia è esplosa a Wuhan a inizio dicembre Ogni mese dalla Cina sbarcano 50mila persone Non è il momento delle polemiche, semmai della gestione dell'emergenza, ma un dato dà da pensare: le persone arrivate in Italia dalla Cina da quando il Coronavirus ha fatto la sua comparsa (a inizio di dicembre, nonostante la Cina ne abbia ammesso l'esistenza solo a gennaio) fino a oggi potrebbero essere almeno 100mila. I dati ufficiali al momento non ci sono, ma un rapido calcolo è possibile. Considerando una media di 7 Voli diretti dalla Cina per l'Italia al giorno, con circa 250 passeggeri ciascuno, il calcolo è presto fatto. A questi si aggiungono coloro che sono arrivati prendendo veliVoli che hanno fatto scalo in altre città e giunti con compagnie quali Finnair, Lufthansa, British, Qatar, Ethiad. Di certo c'è solo che sono almeno 2.300 coloro che sono giunti nel ... ilgiornale

